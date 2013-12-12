Продуктов на Евромайдане хватает “как минимум на 5-6 дней”

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал один из комендантов Евромайдана народный депутат Украины Михаил Блавацкий (фракция “Свобода”).

Он подчеркнул, что люди приносят продукты.

“Осаду мы можем держать как минимум 5-6 дней”, - сказал он.

Еще один из комендантов Евромайдана Степан Кубив поблагодарил за предоставленные в последние дни “пищевые пакеты”, поскольку серьезно увеличились число людей на Майдане.

По его словам, “Майдан уцвеличился с 3 до 10 раз в будние дни”.

Еще один из комендантов Евромайдана, народный депутат Украины Сергей Аверченко (фракция партии “УДАР”) отметил, что отдельные люди, предприниматели помогают Евромайдану.

По его словам, когда они хотели купить “буржуйки” для обогрева людей, то им отдали их бесплатно, отметив, что привезут сами бесплатно, а «вы только стойте здесь (речь идет о Майдане — УНИАН) до победы».

В то же время коменданты подчеркнули, что иногда на Евромайдане выявляют провокаторов, которые наносят вред имиджу Евромайдана.

Они подчеркнули, что в связи с этим образованы не только информационный центр на Евромайдане, но и психологический центр, чтобы работать, в частности, с такими людьми, а также выявлять их.