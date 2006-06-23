Кинах учит Тимошенко, как себя вести с Россией

Народный депутат Украины, Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий КИНАХ уверен в необходимости усиления работы по так называемому газовому вопросу и против отмены газовых соглашений между Украиной и РФ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УСПП.

Как отметил А.КИНАХ, газовые соглашения между Украиной и Россией от 4 января 2006 года были, бесспорно, несовершенными, поскольку принимались практически в форс-мажорных обстоятельствах. При этом он подчеркнул, что их следует развивать в соответствии с нынешним моментом, а не отменять или пересматривать.

«В конце концов, следует сосредоточиться над подписанием межправительственного протокола между Украиной и Россией, где четко зафиксировать параметры ценово-тарифной политики, взаимные обязательства сторон», - сказал А.КИНАХ. Подписание этого протокола, как и другие требования Указа Президента об усилении мер по энергетической безопасности - утверждение баланса энергетических ресурсов на 2006-2007 гг., разработка комплекса мероприятий по созданию стратегического запаса нефтепродуктов и природного газа и т.п., по мнению А.КИНАХА, является чрезвычайно актуальным.

Он высказал мнение, что вновь созданному правительству в очень сжатые сроки и в очень интенсивном режиме нужно провести качественные переговоры в формате Украина - Россия - Туркменистан относительно ценовых параметров, объемов и транзитных условий поставок газа во втором полугодии 2006 года.

«Именно такие подходы необходимы и при реализации энергетической безопасности Европы. Нашим партнерам нужно доказать, что мы четко представляем перспективы последующего развития общего рынка энергоносителей и стоим на принципах Европейской энергетической хартии, одним из условий которой является беспрепятственный доступ независимых поставщиков к газотранспортной системе», - отметил А.КИНАХ.

«Переговорный процесс должен проводиться исключительно в прагматичном конструктивном русле, без давления и эмоций, которые наносят только вред и не способствуют решению неотложных проблем», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 22 июня лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО подтвердила, что в должности премьер-министра Украины будет требовать пересмотра газовых соглашений. «Все соглашения о поставках в Украину газа сегодня требуют дополнительной глубокой ревизии, пересмотра и построения в дружественном режиме новых договорных отношений с Россией и Туркменистаном», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО в перерыве заседания парламента.

Напомним, 4 января 2006 года НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» достигли договоренности о поставках российского газа в Украину, согласно которой Украина будет покупать российский газ по цене 95 долларов за 1 тысячу кубометров у компании «РосУкрЭнерго». В свою очередь «РосУкрЭнерго» покупает российский газ у «Газпрома» по цене 230 долларов за 1 тысячу кубометров. Высокая цена российского газа для «РосУкрЭнерго» компенсируется более низкой стоимостью газа из Средней Азии. При этом транзитная ставка за транзит российского газа в Европу увеличивается с 1,09, как это было раньше, до 1,6 долларов.

2 февраля НАК «Нафтогаз Украины» и «РосУкрЭнерго» создали совместное предприятие ЗАО «УкрГаз-Энерго» для поставок газа в Украину. ЗАО «УкрГаз-Энерго» и компания «РосУкрЭнерго» подписали 5-летний контракт о поставках среднеазиатского и российского природного газа в Украину по цене 95 долл. за тысячу кубометров.

В декабре 2005 года Украина и Турменистан подписали межправительственный договор на поставку в 2006 году 40 млрд. куб. м туркменского газа в Украину, но поставок до сих пор не проводилось.

Ю.ТИМОШЕНКО неоднократно заявляла о намерении после парламентских выборов в Украине пересмотреть газовое соглашение с Россией.