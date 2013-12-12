Кличко назвал героями Украины всех, кто выстоял минувшей ночью на Майдане (видео)

Об этом заявил лидер "УДАРа" Виталий Кличко со сцены Майдана.

"Мы вчера написали историю. Мы победили. И доказали, что все вместе, бок о бок, мы можем отстоять свои принципы и стремление жить в свободной демократической стране. Сегодня нас здесь гораздо больше, чем было вчера. Уже приехали и еще едут люди из разных уголков Украины. Едут, чтобы поддержать Майдан и свое будущее", - сказал Виталий Кличко.

Он отметил, что после вчерашних событий стало понятно, что полная перезагрузка власти нужно как можно скорее.

"Нам предлагают какие-то круглые столы, а затем посылают Беркут против мирных митингующих. О договоренности может идти речь? Ведь ни одно из наших с вами требований так и не выполнено. Мы не хотим жить при диктатуре. И не будем. Потому что победим", - отметил Виталий Кличко.

В то же время, брат Виталия Владимир Кличко отметил, что вчера Майдан стоял бесстрашно и принципиально. И вчера прозвучала главная фраза: не бояться. "На этом Майдане нельзя бояться. Ибо мы стоим за правду и справедливость. И вчера мы доказали, что мы достойны называться украинцами", - отметил Владимир.

Он также поблагодарил всех волонтеров, которые готовят и разносят еду, чай и кофе на Майдане. "Их почти не видно. Но они всегда с нами. И очень нам помогают", - сказал Владимир. Эти слова Владимира Кличко получили одобрительный отклик и поддержку всех присутствующих на Майдане.