В Тернополе все водители сигналят в знак протеста, а депутаты едут в Киев

Как передает корреспондент УНИАН, в центре города стоит безумный гул, поскольку сигналят все водители, которые едут по городу.

В то же время Штаб национального спасения распространяет в городе листовки, в которых призывает тернополян приходить с теплой одеждой и документами на Театральную площадь, откуда отправляются автобусы в Киев.

«Власти начали войну против собственного народа. В Украине – чрезвычайная ситуация! Начинается мобилизация», – написано в листовках.

Иногда люди, которые отправляются в столицу, кроме теплых вещей берут с собой и каски. Также в Киев отправились депутаты городского совета.

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«В связи с тем, что большинство депутатов горсовета едут в Киев отстаивать права, достоинство и будущее каждого украинца, сегодня на внеочередной сессии мы еще приняли решение внести изменения в бюджет города. Вероятно, до конца года больше сессии не состоятся», – отметил городской председатель Тернополя Сергей Надал.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, также работники городского совета приняли решение половину своей зарплаты направить на нужды Евромайдана.