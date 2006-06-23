Пинзеник готовит амнистию капитала

Министерство финансов завершает разработку законопроекта об амнистии капиталов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК.

“Мы в ближайшее время озвучим, идет доработка. Мне кажется, хороший закон подготовлен Министерством финансов”, - сказал он.

В.ПИНЗЕНИК отметил, что и органы власти, и законодательство виноваты в том, что большая часть доходов граждан в прошлые годы не была задекларирована.

“Поэтому должен быть одноразовый акт совершен, что касается доходов прошлого характера, после того можно говорить о введении инструментов непрямого контроля (за доходами граждан – УНИАН)”, - сказал В.ПИНЗЕНИК.