Пинзеник готовит амнистию капитала
14:30, 23 июня 2006Политика
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Акт будет касатся доходов "прошлого характера"
Министерство финансов завершает разработку законопроекта об амнистии капиталов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК.
“Мы в ближайшее время озвучим, идет доработка. Мне кажется, хороший закон подготовлен Министерством финансов”, - сказал он.
В.ПИНЗЕНИК отметил, что и органы власти, и законодательство виноваты в том, что большая часть доходов граждан в прошлые годы не была задекларирована.
“Поэтому должен быть одноразовый акт совершен, что касается доходов прошлого характера, после того можно говорить о введении инструментов непрямого контроля (за доходами граждан – УНИАН)”, - сказал В.ПИНЗЕНИК.
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