BBC: Грузинских журналистов просят покинуть Украину

Об этом BBC Украина сообщила директор телекомпании "Табула" Тамара Черголеишвили.

"Во вторник утром представители Службы безопасности Украины и миграционной службы пришли в гостиницу нашего журналиста Дмитрия Авальяни. Они попросили его с оператором покинуть территорию Украины в течение 24 часов, иначе депортируют на основании участия в массовых беспорядках в качестве организаторов. Однако никаких документов они не показали", - заявила Черголеишвили.

По ее словам, журналисты телеканала "Табула" находятся в Киеве с прошлого вторника, а Дмитрий Авальяни ходил по улицам, снимал события и передавал репортажи.

При этом директор телеканала утверждает, что журналисты точно не присутствовали 1 декабря на улице Банковой во время массовых столкновений.

Она заверили, что их журналисты не планируют покидать территорию Украины в четверг, как и было запланировано ранее. Также директор утверждает, что представители СБУ искали журналистов грузинского телеканала Рустави-2, чтобы передать требование покинуть Украину.

"Сегодня я обращусь к правительству Грузии отреагировать на ситуацию и попросить украинскую сторону не мешать работе грузинских журналистов на украинской территории", - сообщила Черголеишвили.

От СБУ требуют объяснений

Председатель комитета парламента по вопросам свободы слова Николай Томенко сообщил, что грузинские журналисты уже обратились к ним относительно сообщений заместителя председателя СБУ об их якобы причастности к массовым беспорядкам и свержению государственной власти Украины.

"Я обратился к председателю Службы безопасности Украины с требованием объяснить причину депортации грузинских журналистов, которые обеспечивают прямые включения и информируют жителей Грузии о ситуации в Украине, и таким образом выполняют свои профессиональные обязанности", - сообщил Николай Томенко.

Пресс-служба СБУ пока не прокомментировала ситуацию, а ее телефоны не отвечают.

ВВС Украина пытается связаться с представителями Службы безопасности.