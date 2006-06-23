Евросоюз беспокоят две вещи в Украине

Евросоюз готов расширить сотрудничество с Украиной, но ждет, чтобы новое украинское правительство продемонстрировало готовность к реформам.

Как сообщил председатель комиссии Европарламента по связям с Украиной Марек Сивец, Еврокомиссия уже разработала пакет предложений Киеву относительно будущих отношений.

Вместе с тем, по словам Сивеца, пока Евросоюз беспокоят две вещи – проявление отрицательного отношения к НАТО в Украине, продемонстрированное в Феодосии, а также перспективы земельной реформы. Пока же брюссельские чиновники ждут, чтобы оранжевое согласие переросло в стабильное реформирование государства.

Обком со ссылкой на ICTV