Евросоюз беспокоят две вещи в Украине
14:18, 23 июня 2006Политика
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ЕС готов расширить сотрудничество
Евросоюз готов расширить сотрудничество с Украиной, но ждет, чтобы новое украинское правительство продемонстрировало готовность к реформам.
Как сообщил председатель комиссии Европарламента по связям с Украиной Марек Сивец, Еврокомиссия уже разработала пакет предложений Киеву относительно будущих отношений.
Вместе с тем, по словам Сивеца, пока Евросоюз беспокоят две вещи – проявление отрицательного отношения к НАТО в Украине, продемонстрированное в Феодосии, а также перспективы земельной реформы. Пока же брюссельские чиновники ждут, чтобы оранжевое согласие переросло в стабильное реформирование государства.
Обком со ссылкой на ICTV
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