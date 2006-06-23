Коалиция кричала ”горько” Порошенко и Тимошенко

На собрании коалиции было решено провести голосование за премьера и спикера в едином пакете.

Об этом сообщил источник "Украинской правды".

По его словам, во время сборов фракций тройки состоялось братание между депутатами СПУ, БЮТ и "Нашей Украины".

Как рассказал источник "Украинской правде", свое выступление Юлия Тимошенко начала со слов примирения.

"Мы должны извиниться друг перед другом, и я начинаю с себя", - сказала Тимошенко на собрании коалиции.

После этого представитель СПУ Николай Рудковский сказал, что любит Тимошенко и пошел к президиуму, чтобы с нею расцеловаться.

Рудьковский также обратился к Петру Порошенко: "Петя, и ты ее извини".

В ответ на это Порошенко, который находился в сессионном зале, помахал Тимошенко рукой, а она послала ему воздушный поцелуй.

После этого на собрании коалиции депутаты начали скандировать "горька", добавляет источник.

Завершила собрание коалиции Тимошенко словами: "А сейчас переходим к форме индивидуальных поцелуев".

Также, по словам источника, во время собрания Николай Томенко и Александр Третьяков обменялись значками своих политсил – сердечком и подковой.

Во время собрания также выступил Григорий Омельченко, который предупредил, что будет контролировать всех потенциальных корупционеров, в частности и в составе коалиции.

В свою очередь, как сообщает источник, Тимошенко попросила, чтобы все споры внутри коалиции не выходили наружу.

Роман Бессмертный подчеркнул необходимость сформировать большинство не только в парламенте, но и в комитетах Рады, отметив, что в некоторые комитеты, в частности в делах семьи и молодежи никто не хочет записываться.

Представители Соцпартии с восточной Украины Владимир Бойко и Анатолий Бугаец призвали к единению разделенной Украины, поскольку им "страшно возвращаться домой из-за взаимной ненависти".

Сборы депутатов проходили в закрытом от журналистов режиме.

Украинская правда