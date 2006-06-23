Коалиция кричала ”горько” Порошенко и Тимошенко
Состоялось братание между СПУ, БЮТ и НУ
На собрании коалиции было решено провести голосование за премьера и спикера в едином пакете.
Об этом сообщил источник "Украинской правды".
По его словам, во время сборов фракций тройки состоялось братание между депутатами СПУ, БЮТ и "Нашей Украины".
Как рассказал источник "Украинской правде", свое выступление Юлия Тимошенко начала со слов примирения.
"Мы должны извиниться друг перед другом, и я начинаю с себя", - сказала Тимошенко на собрании коалиции.
После этого представитель СПУ Николай Рудковский сказал, что любит Тимошенко и пошел к президиуму, чтобы с нею расцеловаться.
Рудьковский также обратился к Петру Порошенко: "Петя, и ты ее извини".
В ответ на это Порошенко, который находился в сессионном зале, помахал Тимошенко рукой, а она послала ему воздушный поцелуй.
После этого на собрании коалиции депутаты начали скандировать "горька", добавляет источник.
Завершила собрание коалиции Тимошенко словами: "А сейчас переходим к форме индивидуальных поцелуев".
Также, по словам источника, во время собрания Николай Томенко и Александр Третьяков обменялись значками своих политсил – сердечком и подковой.
Во время собрания также выступил Григорий Омельченко, который предупредил, что будет контролировать всех потенциальных корупционеров, в частности и в составе коалиции.
В свою очередь, как сообщает источник, Тимошенко попросила, чтобы все споры внутри коалиции не выходили наружу.
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