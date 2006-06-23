Фракция БЮТ в Киевсовете теряет бойцов
14:06, 23 июня 2006Политика
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Заявление написал Леонид Крючков
Сегодня депутат Киевского городского совета Леонид КРЮЧКОВ написал заявление, которым сообщил Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ о выходе из фракции БЮТ, и просит считать его внефракционным.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.
Как сообщал УНИАН, до сегодняшнего дня во фракцию БЮТ в Киевсовете входил 41 депутат из 120.
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