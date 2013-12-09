Евродепутат отмечает необходимость работы над безвизовым режимом с Украиной

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в штабе национального сопротивления.

Коваль отметил, что находится под впечатлением от организации Майдана и украинского гражданского общества.

«Это вся Европа должна увидеть, как много людей, организация, как люди друг друга поддерживают. Я под впечатлением», - сказал он.

Евродепутат отметил, что силовой вариант был бы очень плохим для Украины. Кроме того, отвечая на вопрос журналистов, Коваль отметил, что силовой вариант в Украине будет иметь гораздо более серьезные последствия, «чем кто-то себе может сегодня это представить».

Также он добавил, что планирует завтра провести встречу с коллегами из украинского парламента.

«Нам нужна серьезная политическая инициатива по стороны Евросоюза. Я имею в виду, визовый режим. Нужно ясно сказать гражданскому обществу в Украине, что надо снести визовый режим. Украина уже близка к выполнению всех условий. Нужно это ускорить», - сказал политик.

Также отметил Коваль, что нужно подумать о том, на каких условиях можно вернуться к идее подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

«Евросоюз должен активно работать с международными финансовыми организациями, чтобы подготовиться для возможности формирования программы реформ в Украине в контексте подписания и введения в силу договора об ассоциации», - отметил он.

Коваль также сказал, что «наша роль, и особенно моя роль, как политика из Евросоюза, сейчас обратиться к политикам Евросоюза, что нужно не спать, не отдыхать», а нужно готовить политические предложения «особенно для власти в Украине».