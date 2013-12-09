Нашей задачей было разблокировать улицы, чтобы беспрепятственно передвигались люди и транспорт - МВД

Об этом во время во время Телемарафона «Открытая студия» в эфире Первого Национального канала рассказал начальник управления по связям с общественностью МВД Украины Сергей Бурлаков.

«Есть решение окружного административного суда о запрете блокирования улиц. Вы знаете, что в шести местах заблокированы улицы, то есть не может проехать ни скорая, ни пожарные автомобили, ни милицейские», - уточнил он.

«Сейчас из этих шести мест уже практически все освобождены, остается одно. Фактически митингующих просто оттеснили с этих позиций, и коммунальные службы убирают баррикады. Никаких столкновений, никаких инцидентов с использованием силы нет», - подчеркнул Бурлаков.

По его словам, все действия правоохранительных органов происходят в рамках закона и мирным способом.В то же время Сергей Бурлаков заверил, что никакого чрезмерного количества правоохранителей в Киеве нет.

«Приблизительно 6 тысяч правоохранителей. Этосотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск несут службу», - отметил он.

Бурлаков добавил, что такое же количество правоохранителей насчитывалось в столице и в предыдущие дни.

Представитель МВД также объяснил передвижения правоохранителей необходимостьюобеспечить общественный порядок и безопасность граждан, чтобы избежать провокаций.

«Вы знаете, что действуют определенные радикальные группы, которые пытаются использовать силу. Мы - за мирное решения конфликта, за то, чтобы никто не пострадал», - сказал он.

Бурлаков также обратил внимание на то, что на данный момент не было зафиксировано никаких инцидентов и о силовом разгоне митинга речь не идет: «Нашей задачей было разблокировать улицы, чтобы беспрепятственно передвигались люди, двигался транспорт».