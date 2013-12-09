Кличко призвал "Беркут" не выполнять преступных приказов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «УДАРа»

«Здесь стоят люди без оружия. Здесь нет провокаторов и боевиков. Поэтому я призываю вас в любом случае не применять оружие и спецсредства. Я хочу, чтобы вы не шли в разрез со своими принципами, с собственным долгом защищать людей. Не выполняйте преступных приказов. Что бы вам ни говорили, все равно за это придется отвечать», - сказал Кличко.

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Как сообщалось, палаточный лагерь митингующих на перекрестке улиц Шелковичная и академика Богомольца окружили правоохранители.

Немного раньше милиция перекрыла автобусами улицу Грушевского почти от Европейской площади до Арсенальной площади. Три палатки митингующих на перекрестке Крепостного переулка и улицы Институтской заблокированы несколькими сотнями бойцов Внутренних войск в шлемах и с щитами.