Кличко призвал "Беркут" не выполнять преступных приказов
Лидер «УДАРа» Виталий Кичко призвал сотрудников «Беркута» и Внутренних войск не применять к мирным людям, стоящим с пикетом на углу Шелковичной и Богомольца, силы
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «УДАРа»
«Здесь стоят люди без оружия. Здесь нет провокаторов и боевиков. Поэтому я призываю вас в любом случае не применять оружие и спецсредства. Я хочу, чтобы вы не шли в разрез со своими принципами, с собственным долгом защищать людей. Не выполняйте преступных приказов. Что бы вам ни говорили, все равно за это придется отвечать», - сказал Кличко.
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Как сообщалось, палаточный лагерь митингующих на перекрестке улиц Шелковичная и академика Богомольца окружили правоохранители.
Немного раньше милиция перекрыла автобусами улицу Грушевского почти от Европейской площади до Арсенальной площади. Три палатки митингующих на перекрестке Крепостного переулка и улицы Институтской заблокированы несколькими сотнями бойцов Внутренних войск в шлемах и с щитами.