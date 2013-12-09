Пикет на углу Богомольца и Шелковичной окружили солдаты ВВ и "Беркута" (фото)
17:18, 09 декабря 2013Политика
3471 0
Мирный пикет оппозиции на углу улиц Богомольца и Шелковичной в столице окружили 300 солдат внутренних войск и сотня бойцов «Беркута».
Бойцы "Беркута" на улице Шелковичной / Фото Vladislav Synyahovskyy
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе УДАРа со ссылкой на народного депутата Виталия Чугунникова.
“Наш палаточный городок окружили около 300 солдат внутренних войск и около 100 бойцов Беркута. Они говорят, что сейчас к нам придут судебные исполнители и зачитают решение суда о запрещении нашего пребывания здесь. В то же время мы отмечаем, что у нас мирная акция и мы вышли выразить свой протест и не нарушаем никаких законов”, - сказал Чугунников.
Внутренние войска, за ними - "Беркут" на углу Богомольца и Шелковичной / Фото: Сергей Лещенко
Он отметил, что народные депутаты призывают руководство силовиков не совершать никаких противоправных действий и не применять силу.
В то же время, из палаточного городка вывели всех женщин, чтоб оградить их от возможных провокаций и столкновений.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter