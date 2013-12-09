Пикет на углу Богомольца и Шелковичной окружили солдаты ВВ и "Беркута" (фото)

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе УДАРа со ссылкой на народного депутата Виталия Чугунникова.

“Наш палаточный городок окружили около 300 солдат внутренних войск и около 100 бойцов Беркута. Они говорят, что сейчас к нам придут судебные исполнители и зачитают решение суда о запрещении нашего пребывания здесь. В то же время мы отмечаем, что у нас мирная акция и мы вышли выразить свой протест и не нарушаем никаких законов”, - сказал Чугунников.

Он отметил, что народные депутаты призывают руководство силовиков не совершать никаких противоправных действий и не применять силу.

В то же время, из палаточного городка вывели всех женщин, чтоб оградить их от возможных провокаций и столкновений.