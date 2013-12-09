МВД заявляет, что на Майдане вооружают митингующих

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Управления связей с общественностью МВД.

«От народных депутатов Украины поступает информация о том, что в так называемых пунктах самообороны митингующим раздают древки от лопат и другие предметы, которые могут быть использованы для нанесения телесных повреждений», - отметили в МВД.

Милиция предупреждает о противоправности подобных действий и уголовной ответственности в случае их совершения.

«Правоохранители будут реагировать на правонарушения в соответствии с действующим законодательством», - заявили в министерстве.