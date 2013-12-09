МВД заявляет, что на Майдане вооружают митингующих
17:12, 09 декабря 2013Политика
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Министерство внутренних дел заявляет, что на Майдане Незалежности вооружают митингующих.
Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Управления связей с общественностью МВД.
«От народных депутатов Украины поступает информация о том, что в так называемых пунктах самообороны митингующим раздают древки от лопат и другие предметы, которые могут быть использованы для нанесения телесных повреждений», - отметили в МВД.
Милиция предупреждает о противоправности подобных действий и уголовной ответственности в случае их совершения.
«Правоохранители будут реагировать на правонарушения в соответствии с действующим законодательством», - заявили в министерстве.
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