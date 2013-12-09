В центре правовой защиты Штаба нацсопротивления отчитались о проделанной работе

«Специалисты оказывают помощь в ИВС, СИЗО, судах и готовы в любую минуту выехать на помощь гражданам Украины, которые стали жертвами правоохранительных органов из-за участия в акциях протеста на Майдане. По состоянию на выходные, желание оказывать помощь изъявили 378 адвокатов и активных граждан», - сообщил на своей странице в Фейсбук народный депутат Павел Петренко, который принимает активное участие в юридической защите пострадавших.

Кроме того, налажена координация с профессиональными ассоциациями юристов, ведущими юридическими фирмами, группами в социальных сетях (Евромайдан SOS Юристы площади) и другими партнерами.

Центром защиты ведется активная работа и по международно-правовому направлению. К работе привлечены известные специалисты в области международного права, способные обеспечить эффективную защиту прав граждан в международных судебных органах, такие как судья О.Ф.Волков, адвокат Заруцкий и другие.

В Центре правовой защиты создали телефонные линии экстренной помощи. Это 4 телефонных номера мобильных операторов и городской многоканальный номер для пострадавших и задержанных, два мобильных номера для всех желающих адвокатов и юристов, которые желают присоединиться к работе в центре.

Как сообщил депутат, для обеспечения работы Центра защиты по адресу : г. Киев, переулок Тараса Шевченко , 18/19 (возле Майдана Независимости) открыта общественная приемная народных депутатов Украины Павла Петренко, Олега Махницкого, Валерия Карпунцова, куда непосредственно могут обратиться граждане со своими вопросами и проблемами.

Для оказания экстренной правовой помощи организовано постоянное дежурство юристов в здании профсоюзов. Кроме того, создан информационный портал http://eurozahyst.org, куда можно обратиться за правовой помощью или присоединиться к работе Центра защиты в качестве адвоката или юриста.

Кроме этого, здесь организован сбор доказательств, имеющих существенное значение для объективного рассмотрения дел относительно событий 30.11-01.12.2013 года и задержанных на ул. Банковой в Киеве 01.12.2013 года.

Вся информация, поступающая в Центр защиты, тщательно обрабатывается адвокатами, устанавливаются все обстоятельства и выясняются возможности получения доказательств, собираются доказательства по этим событиям. За время существования центра адвокатами было отработано большое количество материалов, полученных от общественных инициатив, собранных из открытых источников и полученных от граждан.

«За все 16 лет своей юридической практики я таких ужасных кадров не видел: людей били, оставили без медицинской помощи, составили на них протоколы за якобы сопротивление милиции, а в Шевченковский суд привозили без сознания, в полусознательном состоянии, и им, полусознательным, зачитывали заготовленные решения судебные решения», - говорит Павел Петренко.

На сегодня получены многочисленные сообщения об избиениях, задержаниях и обысках. Средствами связи Центра получена информация об 11-ти случаях пострадавших в результате насильственных действий со стороны правоохранителей за 30.11-01.12.2013 года, зафиксировано 14 задержаний граждан по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 286 , 289 , 294 УК Украины. Кроме того, следует отметить, что лично к адвокатам, которые вошли в Центр защиты, обращаются знакомые, друзья с сообщениями о наличии информации о жертвах, задержаниях, провокациях и обысках.

Напомним, 1 декабря Сергей Нужненко, Ярослав Притуленко, Юрий Болотов, Александр Остащенко, Николай Лазаревский , Егор Превер , Владислав Загоровко , Валерий Гарагуц и Геннадий Черевко были задержаны по подозрению участия в массовых беспорядках , сопровождавшихся насилием над личностью , уничтожением имущества, сопротивлением представителям власти с применением предметов, которые использовались как оружие ( то есть в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст . 294 УК) .

Во время задержания работниками «Беркута» им были нанесены многочисленные телесные повреждения.

3 декабря судьи Шевченковского районного суда г. Киева Гриньковский Н.Ю. , Малиновская В.М. и Гайдук С.В. по ходатайству следователя СУ ГУМВД Украины в г. Киеве Козлова Р.А. вынесли решение о применении к задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей 60 дней.