Началось расследование по фактам блокирования работы Генпрокуратуры и Шевченковского суда

Столичная милиция начала досудебное расследование по фактам вмешательства в деятельность работников Генеральной прокуратуры Украины и киевского УБОП со стороны отдельных участников массовых мероприятий, а также блокирования административного здания Шевченковского райсуда.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Как говорится в сообщении, действия правонарушителей квалифицированы по ч.1 ст.343 УК Украины (Вмешательство в деятельность работников правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 376 УК Украины (Вмешательство в деятельность судебных органов).

В прокуратуре Киева отметили, что «с 4 декабря митингующие блокируют работу Генеральной прокуратуры Украины, препятствуя проходу работников государственного учреждения на рабочие места. Кроме того, 5 и 6 декабря участниками массовых мероприятий совершены аналогичные противоправные действия в помещении столичного УБОП и возле Шевченковского райсуда Киева».

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Как заявили в прокуратуре, такие действия грубо нарушают действующее законодательство и «совершаются с целью давления на работников правоохранительных и судебных органов, препятствования выполнению ими служебных обязанностей и принуждения к принятию незаконных решений».

Досудебное расследование в указанных уголовных производствах осуществляется следственными отделами Шевченковского, Печерского и Голосеевского РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с 4 декабря активисты Евромайдана начали пикетирование Генпрокуратуры в знак протеста против осуждения на два месяца 13 активистов Евромайдана, а также с требованиями наказать виновных в разгоне акции 30 ноября в Киеве.

Также митингующие пикетировали Шевченковский суд, где принимались эти решения в отношении активистов Евромайдана.