Три причины, по которым пытаются дискредитировать СБУ

Руководитель Службы безопасности Украины Игорь ДРИЖЧАНЫЙ называет несколько причин попыток дискредитации СБУ.

Об этом он сообщил в интервью газете «Факты икомментарии» от 23 июня с.г.

По словам И.ДРИЖЧАНОГО, первые две – внутренние. Он напомнил, что сейчас идет реформирование СБУ, происходят сокращения, которые в первую очередь касаются руководящих должностей. И.ДРИЖЧАНЫЙ отметил, что численность руководящего состава в последнее время уменьшилась на 15%, только количество генеральских должностей сократилось в два раза – со 114 до 57. «Мы собираемся проводить переаттестацию, и это многим не нравится. Поэтому есть достаточно людей, недовольных процессами, затрагивающими их лично», – сказал глава СБУ.

Еще одной причиной он назвал процесс «очищения» в службе. И.ДРИЖЧАНЫЙ сообщил, что 28 из 55 уголовных дел в отношении работников СБУ были открыты после того, как он возглавил службу. «Это дела о взяточничестве, злоупотреблении служебным положением, торговле информацией… Дела возбуждены против людей, которые пытаются, используя служебное положение, «интересоваться» какими-то экономическими вопросами, бизнесом. То есть заниматься тем, что в народе называют «крышеванием», «наездами»… Естественно, люди, недовольные такими вещами, пытаются влиять на ситуацию», – сказал глава СБУ.

И третьей причиной попыток дискредитации СБУ И.ДРИЖЧАНЫЙ называет внешнюю. По его словам, все силовые ведомства, и СБУ, наверное, прежде всего, кое-кто стремится поставить под свой политический контроль. «Поэтому и появилась задача скомпрометировать нынешнее руководство СБУ и вообще службу как государственный институт – для того, чтобы инициировать какие-то перемены, в первую очередь, кадровые», – отметил И.ДРИЖЧАНЫЙ.