Львовский Евромайдан будет работать в формате организации людей для выезда в столицу

Евромайдан во Львове с понедельника, 9 декабря, будет работать в формате организации людей для выезда в Киев.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре львовского Евромайдана, массовые акции в центре Львова сворачиваются, останется лишь информационная палатка, которая будет стоять на площади возле памятника Шевченко, где будут предоставляться данные о выезде в Киев и возвращении во Львов. Также в ней будет работать пункт сбора продуктов и теплых вещей для киевского Майдана.

Как отмечается в сообщении, «всех, кто может быть в Киеве, мы призываем отправляться туда – сейчас все решается на Майдане в столице. Информационная палатка, которая будет стоять на площади возле памятника Шевченко, будет предоставлять все необходимые данные о выезде в Киев и возвращении во Львов. В штабной палатке будет работать пункт сбора продуктов и теплых вещей для киевского Майдана. Здесь будут собирать также средства в поддержку вывоза людей в Киев и нашим людям там».

Также в пресс-службе сообщили, что планируется ежедневно, в 18.00, на львовском Евромайдане собирать вече, во время которого «обсуждать последние события, привлекать людей к участию в акциях прямого действия».

Как сообщает корреспондент УНИАН, со вчерашнего дня активисты Евромайдана во Львове начали акцию экономического бойкота предприятий и компаний, которые принадлежат или контролируются членами Партии регионов. Сейчас акция заключается в том, что во Львове на стены и витрины таких компаний, а также на их рекламные щиты массово наклеивают наклейки с надписью: «Осторожно! Владелец-регионал!».

Сегодня утром на львовском Евромайдане малолюдно, здесь находится несколько десятков человек, проводится демонтаж экрана, с которого велись трансляции из Киева. На площади остаются 2 палатки – большая военная палатка и одна «медицинская». Также в настоящее время остаются стоять две агитационные палатки с партийной символикой «Батькивщины» и «Свободы».