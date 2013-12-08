В ПР заявляют, что «колонна агрессивно настроенных людей» провоцирует митингующих в поддержку Януковича

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПР.

«Колонна агрессивно настроенных людей подошла в район Крепостного переулка, где провоцирует граждан, которые собрались и мирно стоят на митинге в поддержку курса Президента Украины», - говорится в сообщении.

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При этом в Партии регионов отметили, что в последние дни неоднократно призывали лидеров оппозиции сесть за стол переговоров и начать диалог для стабилизации ситуации в обществе.

Как сообщалось, лидеры оппозиции призывали митингующих начать с сегодняшнего дня постоянное блокирование Администрации Президента, Кабинета министров, Верховной Рады и прилегающих улиц.

”С сегодняшнего дня мы полностью пикетируем весь правительственный квартал. И каждый день мы будем пикетировать по еще одному правительственному учреждению”, - заявил на Майдане Незалежности лидер фракции ”Батькивщина” Арсений Яценюк.

Он добавил, что вблизи зданий правительственных учреждений будут устанавливать палатки.