В ПР заявляют, что «колонна агрессивно настроенных людей» провоцирует митингующих в поддержку Януковича
В Партии регионов заявляют, что к участникам митинга в поддержку курса Президента Украины Виктора Януковича подошла «колонна агрессивно настроенных людей» и провоцирует их.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПР.
«Колонна агрессивно настроенных людей подошла в район Крепостного переулка, где провоцирует граждан, которые собрались и мирно стоят на митинге в поддержку курса Президента Украины», - говорится в сообщении.
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При этом в Партии регионов отметили, что в последние дни неоднократно призывали лидеров оппозиции сесть за стол переговоров и начать диалог для стабилизации ситуации в обществе.
Как сообщалось, лидеры оппозиции призывали митингующих начать с сегодняшнего дня постоянное блокирование Администрации Президента, Кабинета министров, Верховной Рады и прилегающих улиц.
”С сегодняшнего дня мы полностью пикетируем весь правительственный квартал. И каждый день мы будем пикетировать по еще одному правительственному учреждению”, - заявил на Майдане Незалежности лидер фракции ”Батькивщина” Арсений Яценюк.
Он добавил, что вблизи зданий правительственных учреждений будут устанавливать палатки.