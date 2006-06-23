Ющенко призывает коалицию поделиться с Януковичем
Президент считает, что интересы оппозиции должны быть учтены
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что часть парламентских комитетов должна возглавить оппозиция.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам после переговоров с лидерами коалиции.
В.ЮЩЕНКО отметил необходимость формировать диалог в рамках Верховной Рады. По его убеждению, при распределении должностей в руководстве ВР и комитетах должны быть учтены интересы, как парламентского большинства, так и оппозиции. «По моему мнению, чтобы продемонстрировать добрую политическую волю, следует подумать над тем, как часть парламентских комитетов, институтов, которые отвечают за мониторинг действий власти, передать оппозиции», - сказал В.ЮЩЕНКО.
Президент отметил, что речь идет о парламентском комитете по вопросам свободы слова, о Счетной палате и других органах. В.ЮЩЕНКО отметил, что именно на такой основе можно найти понимание в стенах украинского парламента.
Как сообщал УНИАН, БЮТ, "Наша Украина" и СПУ, которые объявили о создании демократической коалиции, согласовали между собой распределение руководящих должностей в парламенте и комитетов Верховной Рады Украины.
Согласно договору, Специальную контрольную комиссию Верховной Рады Украины по вопросам приватизации и Счетную палату возглавят представители оппозиции.
Также оппозиции будут преданы все должности первых заместителей председателей комитетов.