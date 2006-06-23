Ющенко призывает коалицию поделиться с Януковичем

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что часть парламентских комитетов должна возглавить оппозиция.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам после переговоров с лидерами коалиции.

В.ЮЩЕНКО отметил необходимость формировать диалог в рамках Верховной Рады. По его убеждению, при распределении должностей в руководстве ВР и комитетах должны быть учтены интересы, как парламентского большинства, так и оппозиции. «По моему мнению, чтобы продемонстрировать добрую политическую волю, следует подумать над тем, как часть парламентских комитетов, институтов, которые отвечают за мониторинг действий власти, передать оппозиции», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил, что речь идет о парламентском комитете по вопросам свободы слова, о Счетной палате и других органах. В.ЮЩЕНКО отметил, что именно на такой основе можно найти понимание в стенах украинского парламента.

Как сообщал УНИАН, БЮТ, "Наша Украина" и СПУ, которые объявили о создании демократической коалиции, согласовали между собой распределение руководящих должностей в парламенте и комитетов Верховной Рады Украины.

Согласно договору, Специальную контрольную комиссию Верховной Рады Украины по вопросам приватизации и Счетную палату возглавят представители оппозиции.

Также оппозиции будут преданы все должности первых заместителей председателей комитетов.