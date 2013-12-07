Власенко говорит, что с его телефона ночью рассылали СМС с провокациями
13:53, 07 декабря 2013Политика
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Власенко просит всех, кто получил с его телефона смс провокационного содержания, не обращать на них внимания
Власенко призывает не верить тексту сообщений с его телефона
Защитник бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко Сергей Власенко просит всех, кто получил с его телефона смс провокационного содержания, не обращать на них внимания.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины».
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По данным пресс-службы, с телефона Власенко 050-***-**-89 сегодня ночью была осуществлена рассылка смс провокационного содержания.
Власенко расценивает такие действия, как очередную провокацию власти, добавили в пресс-службе.
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