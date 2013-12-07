Власенко говорит, что с его телефона ночью рассылали СМС с провокациями

13:53, 07 декабря 2013
Политика
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Власенко просит всех, кто получил с его телефона смс провокационного содержания, не обращать на них внимания

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Защитник бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко Сергей Власенко просит всех, кто получил с его телефона смс провокационного содержания, не обращать на них внимания.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины».

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По данным пресс-службы, с телефона Власенко 050-***-**-89 сегодня ночью была осуществлена рассылка смс провокационного содержания.

Власенко расценивает такие действия, как очередную провокацию власти, добавили в пресс-службе.

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