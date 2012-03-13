Власенко: заявление тюремщиков - ложь и провокация
Сергей Власенко отметил, что «немецкие врачи заявили о хроническом и сложном характере диагнозов, выявленных в результате обследования Юлии Тимошенко».
Заявление Государственной пенитенциарной службы о том, что Юлия Тимошенко якобы требует лечения в Германии - откровенная ложь и провокация.
Об этом сказал защитник лидера оппозиции Сергей Власенко, сообщает пресс-служба "Батькивщины".
По его словам, «Юлия Тимошенко требует, чтобы лечение проходило строго по протоколу немецких врачей, которые в своем медицинском заключении отметили, что такое лечение возможно только в условиях стационара в специализированной клинике вне колонии».
Сергей Власенко отметил, что «немецкие врачи заявили о хроническом и сложном характере диагнозов, выявленных в результате обследования Юлии Тимошенко».
«Пенитенциарная служба вновь занимается провокациями и распространяет ложь», - отметил защитник.