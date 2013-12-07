В милиции заявляют, что начали поиски пропавшего сына экс-нардепа

Милиция разбирается с ситуацией, возникшей в связи с заявлением главы фракции Партии регионов Александра Ефремова о похищении сына бывшего народного депутата от ПР и избиении сына посла Казахстана в Украине.

Об этом корреспонденту ForUm сообщила начальник отдела по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве Ольга Билык.

По ее словам, 6 декабря в 23.30 в дежурную часть Оболонского райуправления столичной милиции поступило сообщение, что возле одного из домов по улице Героев Сталинграда бьют парня. «Милиция опросила женщину, которая сообщила, что к ее сыну и его другу подошли двое неизвестных в масках и начали их бить. Потом одного из парней они забрали в автомобиль, у второго – отобрали мобильный телефон. Автомобиль уехал в неизвестном направлении», - сообщила Билык.

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«Сейчас осуществляется отработка территории района. Проводятся все необходимые следственные действия с целью установления места нахождения парня, а также разыскиваются свидетели и очевидцы данного правонарушения. Материалы внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 Ст. 146 и ч.2. Ст. 187 Уголовного кодекса Украины», - сказала она.

Представитель МВД отказалась назвать фамилии пострадавших. «Это тайна досудебного расследования», - сказала она. Единственное, что сообщила Былик, что один из парней 1992 года рождения.

В то же время ForUm’у удалось узнать из собственных источников, что похищенный парень может быть сыном экс-нардепа Игоря Лысова. Что же касается сына посла Казахстана, то получить информацию в Посольстве ForUm’у пока не удалось.

Напомним, глава фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил о похищении сына бывшего народного депутата от Партии регионов в Киеве.