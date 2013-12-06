Эксперт предостерег власть Украины от радикальных мер насчет Евромайдана

Как власть, так и оппозиция должны воздержаться от радикальных сценариев развития ситуации на Майдане, поскольку это выгодно, в первую очередь, спецслужбам других государств.

Об этом заявил руководитель Аналитической группы им. Григория Сковороды Валерий Кучерук.

"Сейчас от обеих сторон конфликта звучат призывы к радикальным действиям: одни говорят, что зачистят от демонстрантов Киевсовет знаменитым "Беркутом", другие – что возьмут штурмом Межигорье, третьи посылают друг друга во все тяжкие. При этом все пугают друг друга подкинутыми трупами, – сказал он. – В то же время, мало кто осознает, что продуцировать подобные сценарии развития ситуации могут агенты влияния спецслужб иностранных государств, которых в Украине немало и которым выгодна дестабилизация Украины для ее последующего раздела".

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Эксперт констатирует, что уже нормой стало обсуждение преимуществ жизни в той или иной части Украины после ее "раздела".

"Фейсбук просто гудит от размышлений о том, в какой Украине будет лучше жить – "белорусской" или "югославской" – без демократии, но в одной стране, или с демократией, но в разных, – подчеркнул он. – Именно этого и добиваются наши "добрые соседи" из Москвы, которые, очевидно, потирают руки от удовольствия, видя настолько радикальное противостояние украинцев".

"Но украинцам – представителям обеих сторон конфликта – все-таки стоит понимать, что сейчас, очевидно, играют не они, а ими", – резюмировал эксперт.