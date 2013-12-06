Тимошенко по просьбе Евромайдана сегодня прекратит голодовку
16:25, 06 декабря 2013Политика
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Экс-премьер-министр Юлия Тимошенко, которая 25 ноября в ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове объявила голодовку, сегодня по просьбе Евромайдана прекратит свою акцию протеста.
Тимошенко прекращает голодовку
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед харьковской больницей сообщила дочь экс-премьера Евгения Тимошенко после посещения матери.
Она отметила, что передала матери петицию от киевского Евромайдана с просьбой прекратить голодовку и сохранить свое здоровье и жизнь.
“Она сказала, что ради просьбы людей, потому что она голодала в знак солидарности с ними, будет сегодня прекращать голодовку”, - сказала дочь Тимошенко.
По ее словам, состояние ее матери критическое, она не передвигается самостоятельно.
Как сообщал УНИАН, Тимошенко 25 ноября объявила голодовку в поддержку подписания Соглашения об ассоциации с ЕС на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе 29 ноября.
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