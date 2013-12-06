Столичная власть нашла деньги на надбавки бюджетникам

Об этом заявил глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов.

По словам Попова, руководство КГГА провело переговоры с Министерством финансов, во время которых были достигнуты договоренности о выделении дополнительного финансирования для Киева.

«21 ноября вышло распоряжение Кабинета Министров о выделении 130 миллионов дополнительных средств на финансирование заработных плат работникам бюджетной отрасли. Однако… до конца года нам не хватало еще 100 млн, чтобы выплатить муниципальные надбавки за ноябрь и декабрь. Во время консультаций в Министерстве финансов мы отработали механизм поступления этих средств», – сообщил Александр Попов.

Ранее сообщалось, что заработная плата работникам бюджетной сферы Киева выплачивается без задержек.

Помимо обязательных выплат городская власть даже в такое сложное время изыскала средства на новогодние подарки и новогодние представления для маленьких киевлян.

«Дети далеки от политики. Они ждут новогодних праздников, как всегда, и мы не должны обмануть их ожиданий», – сказал глава КГГА.

Экономический блок подразделений КГГА продолжает работать над наполнением городского бюджета. Так, по словам заместителя главы КГГА Руслана Крамаренко, до конца года только в общий фонд бюджета Киева планируется получить 1,12 млрд грн. В первую очередь это будут поступления от налога на доходы физических лиц и платы за землю.