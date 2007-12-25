Лидер коммунистов о Тимошенко, демагогии и капитуляции Партии регионов

Лидер коммунистов Крыма, народный депутат Украины Леонид ГРАЧ считает "откровенной демагогией" обещания премьер-министра страны Юлии ТИМОШЕНКО вернуть гражданам пропавшие вклады Сбербанка СССР.

Об этом, в частности, говорится в комментарии Л.ГРАЧА, текст которого передан агентству УНИАН.

«Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО недавно заявила о том, что возглавляемое ею правительство определило свои приоритеты. Она пообещала выполнить предвыборные социальные обязательства, включая меры по возвращению украинским гражданам пропавших вкладов Сбербанка СССР (этому вопросу было посвящено первое заседание нового Кабмина). Кроме того, Юлия ТИМОШЕНКО обещает заняться ревизией решений прежнего правительства, которое, по ее мнению, часто руководствовалось коррупционными мотивами. Эта откровенная демагогия, подменяющая политические решения...», - считает Л.ГРАЧ.

По его мнению, обещания Ю.ТИМОШЕНКО, «вроде бы отвечающие некоторым общественным требованиям, следует рассматривать как популистскую демагогию», поскольку «их принципиально нельзя реализовать в рамках нынешней социально-экономической системы». «И Юлия Владимировна, конечно же, хорошо это понимает. Нельзя найти средства на выполнение социальных обязательств государства, если не заставить олигархические группировки делиться своей прибылью с обществом», - в частности заявил народный депутат.

Он также выразил мнение, что главным итогом года является не избрание Ю.ТИМОШЕНКО главой правительства Украины, а «политическая капитуляция руководства Партии регионов и начало нового этапа возрождения фашизма» в стране.