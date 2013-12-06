Суд в Харькове сегодня продолжит слушание по делу ЕЭСУ

Как передает корреспондент УНИАН, начало судебного заседания запланировано на 10.00.

Вероятнее всего, Тимошенко на судебное заседание доставлена не будет. По данным сторонников экс-премьера, которые дежурят перед ЦКБ “Укрзализныци” в Харькове, сегодня утром на территорию медучреждения приезжала колонна конвойных автомобилей, однако покинула территорию ЦКБ около 9.00.

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На площади Руднева перед апелляционным судом Харьковской области, в помещение которого Киевский райсуд будет слушать дело, около 9.00 собрались несколько сотен человек. Но около 9.20 люди, которые не выдвигали никаких требований и не держали никаких транспарантов, начали расходиться. Сейчас перед зданием суда на площади Руднева находятся более 100 человек. Они не выдвигают никаких требований, не держат никакой символики и транспарантов.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября Тимошенко, которая находится в стационаре ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове объявила бессрочную голодовку в поддержку Евромайдана.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении Тимошенко уголовное дело. Она «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 4,7 млн грн, хищении и покушении на хищение бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн грн налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом хищения бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Тимошенко в 1995-1997 годах возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В то же время защита настаивает, что дело в отношении Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный суд Украины.

С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает наказание в Качановской колонии в Харькове, поскольку Печерский райсуд Киева осудил ее к 7 годам лишения свободы за превышение служебных полномочий во время подписания в 2009 году газовых соглашений с Россией. 9 мая 2012 года Тимошенко была госпитализирована в стационар ЦКБ «Укрзализницы» в Харькове, где находится до сих пор.

25 ноября Тимошенко объявила голодовку с требованием подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.