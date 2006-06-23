Тимошенко таки извинилась

В Верховной Раде Украины проходит общее собрание народных депутатов, которые входят в парламентское большинство.

Как передает корреспондент УНИАН, на собрании председательствует лидер фракции БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

В президиуме также находятся лидер СПУ Александр МОРОЗ и лидер фракции «Наша Украина» Роман БЕССМЕРТНЫЙ.

Ю.ТИМОШЕНКО начала собрание с извинений. Она подчеркнула, что «мы должны простить друг друга, и работать вместе».

По словам депутатов – членов коалиции, это собрание проходит в соответствии с Регламентом ВР, который предусматривает такое мероприятие.

Вместе с тем, как сообщил УНИАН депутат от БЮТ Сергей ПОЛИЩУК, на собрании будет обсуждаться кандидатура Ю.ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра, а также кандидатура на должность спикера парламента, которую будет выдвигать «Наша Украина». Он не исключил, что предварительно состоится техническое голосование по этим кандидатурам, чтобы проверить их поддержку парламентским большинством.