Черновецкому не удалось сбить с УНИАН тысячу баксов

Оболонский районный суд города Киева отказал Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ в возмещении агентством УНИАН 5 тысяч гривень за моральный ущерб от распространения информации с пресс-конференции лидера блока “Народная оппозиция” Наталии ВИТРЕНКО, на которой речь шла о результатах выборов мэра столицы.

Эту пресс-конференцию Н.ВИТРЕНКО давала в УНИАН 28 марта этого года. Она, в частности, инициировала повторные выборы мэра столицы, считая, что результаты выборов 26 марта фальсифицируются в пользу Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО. На пресс-конференции она также высказала ряд суждений и оценок, которые, по мнению Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, унижают его честь, достоинство и деловую репутацию.

В своем иске к Н.ВИТРЕНКО и УНИАН Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ требовал признать недостоверными заявления Н.ВИТРЕНКО, опровергнуть их и солидарно взыскать с ответчиков 10 тысяч гривень за моральный ущерб.

Рассмотрев иск, суд признал недостоверными высказывания Н.ВИТРЕНКО в адрес Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО на пресс-конференции 28 марта, и решил взыскать с нее в пользу Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО 5 тысяч гривень за моральный ущерб, “с учетом глубины душевных страданий” истца. Суд также обязал УНИАН опровергнуть заявления Н.ВИТРЕНКО, изложенные в информационном сообщении УНИАН, с пометкой: “Агентство сообщает, что данная информация была опубликована ошибочно”.

В то же время, суд отказал истцу в возмещении ему агентством 5 тысяч гривень, поскольку в суде «не были предоставлены доказательства, подтверждающие, что УНИАН виновен в причинении истцу морального ущерба”.

Агентство подает апелляцию на решение суда. По словам руководителя юридической службы УНИАН Владимира КИЯНИЦЫ, агентство будет обжаловать это решение, поскольку считает, что сообщения, распространенные УНИАН, являются оценочными суждениями политика Н.ВИТРЕНКО, а не фактическими сведениями, а потому не подлежат опровержению.