Мэр Киева запретил продавать водку на Крещатике

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ поручил срочно подготовить распоряжение о запрете на продажу крепких алкогольных напитков Крещатике.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время заседания расширенной коллегии Киевской городской государственной администрации, посвященному вопросу профилактики в Киеве наркомании и алкоголизма, а также венерических заболеваний.

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, он в ужасе от того, что киевляне спаиваются, и в городе очень широко распространены наркотики. «Мне немедленно нужны реальные шаги, чтоб мы боролись с наркоманией и алкоголизмом… Нам надо прекратить торговлю спиртными напитками, хотя бы на Крещатике, не позорить Украину. Это немедленное распоряжение! А самое главное – немедленно прекратить торговлю водкой прямо на Крещатике. Пусть торгуют в других местах, подальше от центра», - подчеркнул он.

Также Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ дал распоряжение в ближайшее время организовать в мэрии «горячую» телефонную линию, по которой будут приниматься звонки от граждан города, которые будут рассказывать о том, в каких квартирах производят наркотики, и какие у них есть предложения по борьбе с их распространением. «У нас есть свои возможности. «Горячая» линия должна работать. Я прошу людей – звоните, рассказывайте, где кто торгует наркотиками, где квартиры, в которых варится мак… Нам немедленно нужен телефон доверия для реагирования на торговлю наркотиками. Я даю распоряжение установить такой телефон в Киевской городской администрации», - сказал он.

На заседании коллегии КГГА мэр Киева заявил, что неудовлетворен работой начальника Главного управления здоровья и медицинского обеспечения горадминистрации Романа МАКОМЕЛА, который выступал с докладом, и поручил ему в течение ближайших трех дней предоставить новый план борьбы с наркоманией и алкоголизмом в столице, в противном же случае - готовить заявление об отставке. «Вы за три дня мне напишите (план изменений в работе управления – УНИАН) или в отставку уйдете. С такой борьбой с алкоголизмом и наркоманией мы далеко не уйдем. Я киевлян превращать в алкоголиков, наркоманов не собираюсь», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

После заседания в интервью журналистам мэр Киева сообщил, что планирует в ближайшее время провести общественные слушания по вопросу продаж на центральной улице столицы слабоалкогольных напитков. В то же время он отметил, что распоряжение не будет запрещать продавать спиртные напитки в барах и ресторанах на центральной улице города.