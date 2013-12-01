Яценюк призвал Майдан собраться в 8 утра, чтобы требовать от Рады отставки правительства

Об этом Яценюк заявил, выступая вечером со сцены Майдана Незалежности, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

Яценюк напомнил, что вчера оппозиция объявила план действий: ”В соответствии с нашим планом, мы должны были собраться все возле Шевченко. Собрались. Потом мы должны были сделать то, на что никто не надеялся – вернуться на Майдана. Вернулись. Мы должны были здесь на Майдане поставить сцену, чтобы вся Украина нас слышала. Поставили. А затем мы должны были прийти по приглашению к профсоюзам и там сделать штаб. Сделали. Мы назначили коменданта штаба. В Киевраде также будет народовластие - там также есть наш комендант”.

Яценюк призывал участников Майдана устанавливать палатки и ограждать палаточный городок: ”Будем защищать все по периметру щитами”.

Он сообщил, что завтра о 8.00 на Майдана состоится сбор на пикет здания Кабмина: ”Завтра будет наше первое общее политическое требование - резолюция недоверия правительству. Вон правительство Азарова-Януковича. Это должно быть проголосованным в парламенте”.

Он призывал общество не поддаваться на провокации: ”Мы не поддадимся. Наше задание – это мирный протест. Мы здесь стоим в соответствии с нашей Конституцией, где написано ”власть в Украине принадлежит украинскому народу”.

”Здесь мы стоим целую ночь. Защищаем нашу территорию: палатки есть, еда есть, тепло есть, и что наиболее важно – есть наш дух”, - сказал Яценюк.