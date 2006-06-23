Порошенко обрастает конкурентами

В понедельник, 26 июня, блок «Наша Украина» определится с кандидатурой на должность Председателя Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам после встречи Президента с лидерами фракций – участниц коалиции - сообщил председатель фракции «Наша Украина» Роман БЕССМЕРТНЫЙ.

Он отметил, что на эту должность на сегодняшний день претендуют Петр ПОРОШЕНКО и Анатолий КИНАХ.

«На сегодняшний день выдвинуты несколько предложений партиями-участницами блока. Фракция их еще не рассматривала», - сказал он.