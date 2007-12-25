Прокуратура поставила Рудьковского в интересное положение

Вчера прокуратура Киева распространила заявление о завершении расследованияуголовного дела по факту растраты экс-министром транспорта и связи Николаем Рудьковским денежных средств государственного предприятия "Служба международных автомобильных перевозок" в размере 392,9 тыс. грн. Эти деньги, по информации следствия, господин Рудьковский потратил на полет чартерным рейсом в Париж в личных целях. Согласно заявлению прокуратуры, расследование дела о растрате экс-министром еще $98 тыс. на чартерный полет в Брюссель еще продолжается, пишет "Коммерсантъ-Украина".

В начале декабря Служба безопасности Украины заявила, что возбудила уголовное дело в отношении Николая Рудьковского. 14 декабря следователь вызвал господина Рудьковского в СБУ на допрос в качестве подозреваемого, после чего избрал в отношении экс-министра меру пресечения в виде подписки о невыезде. Вскоре материалы уголовного дела по ч. 5. ст. 191 УК ("растрата чужого имущества в особо крупных размерах"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества, были переданы в прокуратуру Киева для проведения досудебного расследования.

По словам прокурора Киева Евгения Блаживского, в ходе расследования дела государственное обвинение получило "достаточно доказательств" и намерено передать дело в суд. "Если бы у уголовного дела не существовало судебной перспективы, мы бы его закрыли",– заявил господин Блаживский. "12 лет тюремного заключения, предусмотренные статьей, по которой возбуждено дело,– это очень существенное наказание, но и сумма растрат тоже была серьезная",– добавил прокурор.

Согласно Криминально-процессуальному кодексу, после завершения досудебного следствия прокуратура обязана уведомить об этом обвиняемого, а также предоставить ему для ознакомления материалы дела. После этого документы будут направлены в суд. "Человек, который обвиняется, имеет право ознакомиться с делом, и мы передадим Николаю Рудьковскому все необходимые материалы в ближайшее время",– сказал вчера Евгений Блаживский.

Вчера Ъ удалось связаться с Николаем Рудьковским, однако он попросил отложить обсуждение уголовного дела на "день-два". "Я не хочу отвечать вам,– сказал экс-министр. – Я сейчас нахожусь в очень таком интересном положении и прошу отнестись к этому с пониманием". О каком именно положении идет речь, господин Рудьковский не уточнил, отмечает издание.