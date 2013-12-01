Ректоры КПИ и университета им. Гринченко поддержали Евромайдан (видео)

Об этом сообщает 5 канал.

В частности, ректор КПИ Михаил Згуровский намерен пойти колонной со своими студентами на вече возле памятника Шевченко, запланированного на двенадцатый час. Об этом ректор Политехнического написал в своей странице Вконтакте.

Стремление же студентов реализовать конституционное право на мирное волеизъявление ректор университета Гринченко поддержал видеообращением. В нем Виктор Огневьюк осудил насилие против митингующих и призвал студентов к мирному волеизъявлению.

Также с видеообращением выступил весь ректорат университета.

Как сообщал УНИАН, ночью 30 ноября «Беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве. Это вызвало возмущение граждан и собрало массовые акции протеста в Киеве и других городах страны.