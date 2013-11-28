Янукович приехал на переговоры при участии Фюле
Президент Виктор Янукович прибыл в гостиницу Кемпински на переговоры с представителями Евросоюза.
Как сообщает "Украинская правда", в переговорах также принимают участие первый вице-премьер Сергей Арбузов и министр финансов Украины Юрий Колобов.
Чуть позже прибыл также комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политике соседства Штефан Фюле.
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На вопрос, что сейчас происходит, ответил, что у него нет комментариев.
А на вопрос "Что вы чувствуете?", заявил "Мне грустно" и ушел.
Напомним, 29 ноября, в пятницу, в Вильнюсе в рамках второго дня саммита Восточного партнерства планировалось подписание соглашения об ассоциации Украина-ЕС.
Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения.