Балога говорит, что у Тимошенко с Ющенко нет и не будет никаких конфликтов

Руководитель Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА отмечает, что глава государства Виктор ЮЩЕНКО настроен на сотрудничество с новым правительством в режиме качественного партнерства.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии В.БАЛОГИ.

Он отмечает, что после формирования Кабинета министров под руководством Юлии ТИМОШЕНКО в некоторых средствах массовой информации появились комментарии о будущем сотрудничестве между правительством и Президентом Виктором ЮЩЕНКО, содержание и тональность которых программируют в обществе пессимистические ожидания относительно характера и перспектив этого взаимодействия.

«Разнообразные пророчества на этот счет рождены на голом месте. Со стороны Президента в сотрудничество с этим составом Кабинета министров ни сейчас, ни в перспективе не может быть заложен ни один конфликтогенный фактор. В сотрудничестве с правительством глава государства не имеет других мотивов, кроме тех, что вытекают из национальных интересов и полномочий, закрепленных в Конституции», - подчеркнул В.БАЛОГА.

Он отметил, что глава государства влиял на процесс создания нового Кабмина исключительно в пределах своих конституционных прерогатив, а также как лидер демократического лагеря, представители которого победили на внеочередных парламентских выборах и образовали большинство в Верховной Раде шестого созыва. Президент делал все от него зависящее, чтобы страна как можно скорее получила профессиональное, дееспособное и эффективное правительство, напомнил В.БАЛОГА.

По его словам, в частности, В.ЮЩЕНКО безотлагательно внес на утверждение ВР кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО, одобренную коалицией, а также без промедления сделал повторное представление, когда большинство заявило о сбоях в электронной системе подсчета голосов, которая дала искаженный результат голосования. Одновременно с представлением кандидатуры на должность премьер-министра глава государства предложил свои кандидатуры на должности министров обороны и иностранных дел. Президент поддержал и измененную процедуру голосования за руководителя и весь состав Кабмина, что должно было гарантировать прозрачность их избрания.

В то же время, заметил В.БАЛОГА, такая активность главы государства в процессе образования правительства дала отдельным политикам повод говорить о «президентском Кабмине» и особой ответственности В.ЮЩЕНКО за его деятельность. В этой связи руководитель Секретариата отметил, что правительство формировала исключительно коалиция демократических сил на основе договоренностей, подписанных их лидерами. «Вспомним, что распределение министерских постов в соотношении 50 на 50 закреплено в коалиционном соглашении между блоком «Наша Украина – Народная самооборона» и БЮТ. Именно они после двусторонних консультаций решили, что БЮТ будет заниматься экономическим блоком правительства. Президент никоим образом не вмешивался во внутрикоалиционный диалог. С другой стороны, он реализовал свой конституционный долг и предложил те кандидатуры на должности министров обороны и иностранных дел, которые считал оптимальными», - сказал В.БАЛОГА.

Отдельно руководитель Секретариата высказался об увязке некоторыми политиками и СМИ взаимодействия между главой государства и Кабинетом министров с перспективой президентских выборов. «Это, по меньшей мере, преждевременно, а, по большому счету – напрасно. Президент и правительство имеют полномочия, четко зафиксированные в Конституции. Глава государства действует по логике, которая выписана в отведенных ему положениях Основного Закона, и не имеет других мотивов в своей деятельности. Перед Кабмином стоит множество непростых задач, которые рано или поздно, но нужно решать. Отдельные из них, например, возвращение вкладчикам сбережений в советском Сбербанке, вытекают из предвыборных обещаний БЮТ и возлагаются на экономический блок новообразованного правительства. Согласитесь, найти свыше 120 миллиардов гривень – дело нелегкое. Поэтому в настоящее время стоит думать о неотложном, а не о призрачном. Президент всегда настроен на сотрудничество с любым правительством в режиме качественного партнерства, в основе которого – интересы общества и государства», – подчеркнул В.БАЛОГА.