Украине нужен европейский курс - вице-премьер

Об этом во время бизнес-форума Восточного партнерства "Бизнес без границ", который сегодня проходит в Вильнюсе выразил Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов.

«Никакого разворота в политике Украины нет. Украине нужна Европа, европейский курс", - сказал представитель правительства.

Оценивая роль России в евроинтеграции Украины, он заметил, что Украина вынуждена учитывать мнение всех своих партнеров.

«Оценивая ситуацию, мы обязаны смотреть на весь перечень наших торговых партнеров", - сказал Арбузов. - Мы на постоянной основе оценивали ситуацию, какой она была на момент принятия решений, на момент подготовки к подписанию, на сегодняшний день. Поэтому, мы учитывали и особенности нашей экономики, и торгово-экономические отношения нашей страны».

Кроме того он объяснил причины приостановления правительством процесса подписания Соглашения об Ассоциации с ЕС.

«На сегодняшний день мы понимаем, что значительную долю рисков, которые мы предполагали, решить не удалось", - отметил Первый вице-премьер-министр. - Однако мы продолжаем работать, мы готовы встречаться, мы готовы продолжать оценивать риски, искать решения, которые бы сбалансировали социально-экономическое положение нашей страны».