Тимошенко еще не согласовала с Ющенко всех назначений

Перенос заседания Кабинета министров с 24 на 26 декабря предопределен необходимостью дополнительно согласовать кадровые предложения правительства и Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на ключевые должности.

Об этом УНИАН сообщил источник в Секретариате Президента.

В частности, по словам собеседника агентства, речь идет о кандидатурах на должности руководителей НАК “Нафтогаз Украины”, НАЭК «Энергоатом», Государственной налоговой администрации и Государственной таможенной службы.

Кроме того, как утверждает источник, Секретариат Президента направил в правительство предложение о назначении Евгения ЧЕРВОНЕНКО на вакантную должность вице-премьер-министра Украины. Речь идет о том, что Е.ЧЕРВОНЕНКО на этом посту, в частности, будет курировать вопросы подготовки и проведения в Украине Чемпионата Европы по футболу 2012 года, уточнил собеседник.

Как сообщал УНИАН, заседание Кабинета министров, которое планировалась провести сегодня, 24 декабря, перенесено на среду, 26 декабря согласно договоренностью между Президентом Украины В.ЮЩЕНКО и премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.

“Сегодня состоялась встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО, во время которой обсуждался вопрос о подготовке и рассмотрению на заседании правительства проекта государственного бюджета на 2008 год. Президент выразил желание принять участие в этом заседании. Поэтому сегодняшнее заседание перенесено на среду”, – сказала пресс-секретарь премьера Марина СОРОКА.

В то же время Президент Украины своим указом от 24 декабря освободил Е.ЧЕРВОНЕНКО от должности председателя Запорожской областной государственной администрации в связи с переходом на другую работу.