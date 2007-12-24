Депутатам на Новый год могут подложить свинью
16:24, 24 декабря 2007Политика
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Законопроекты готовы давно
Депутатскую неприкосновенность могут отменить до конца этой недели, считает представитель "Нашей Украин-Народной самообороны" Роман Зварич.
Об этом он заявил во время чата в агентстве Лига.
"Соответствующие законопроекты относительно отмены неограниченной депутатской неприкосновенности у нас уже готовы давно", - напомнил Зварич.
"Уверяю, что при первой возможности, когда ВР сможет рассмотреть такой законопроект, наша фракция будет этого требовать. Между прочим, это еще может случиться до конца этой недели", - сказал он.
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