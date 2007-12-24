Ключковский увидел в Богатыревой хорошой знак

Назначение Раисы БОГАТЫРЕВОЙ на должность секретаря СНБОУ является позитивным сигналом части Партии регионов, настроенной на конструктивное сотрудничество со всеми ветвями власти.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН заявил народный депутат, член фракции НУ-НС Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ.

“Это хороший знак. Думаю, что это сигнал для тех, кто в составе Партии регионов ищет конструктивное сотрудничество”, - сказал он.

В то же время, отметил Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ, глава государства тем самым дает понять радикально настроенной части Партии регионов, что “без объединения усилий” в Украине невозможно к лучшему изменить ситуацию. “Объединить Украину можно только через поиск сотрудничества”, - сказал он.

Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ заметил, что оценивать эффективность данного назначения можно будет спустя некоторое время. При этом, по его словам, в связи с вышеуказанным назначением перед парламентом будет стоять сложная задача, поскольку коалиция была склонна к тому, чтобы именно Р.БОГАТЫРЕВА заняла должность первого заместителя председателя Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ №1251/2007 о назначении Р.БОГАТЫРЕВОЙ секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.