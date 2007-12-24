Ющенко нашел замену Червоненко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом назначил Валерия ЧЕРКАСКУ временно исполняющим обязанности председателя Запорожской областной государственной администрации.

Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.

Справка УНИАН. В.ЧЕРКАСКА родился 13 июля 1975 года в г. Харькове.

В 1997 году окончил Харьковский государственный экономический университет, по специальности инженер-экономист; в 2001 году - Бердянский институт предпринимательства, менеджер-юрист. Дважды – в 2002 и 2006 гг. - избирался депутатом Запорожского городского совета. Был председателем Васильевской райгосадминистрации Запорожской области.

С декабря 2006 года до сегодняшнего назначения В.ЧЕРКАСКА занимал должность заместителя председателя Запорожской ОГА.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент уволил Евгения ЧЕРВОНЕНКО с должности председателя Запорожской облгосадминистрации в связи с переходом на другую работу. Е.ЧЕРВОНЕНКО возглавлял Запорожскую ОГА с декабря 2005 года.