Тимошенко из-за Ющенко отложила заседание Кабмина на 2 дня (обновленная)

Заседание Кабинета министров, которое планировалась провести сегодня, перенесено на среду, 26 декабря.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь премьер-министра Украины Марина СОРОКА.

“Сегодня состоялась встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО, во время которой обсуждался вопрос относительно подготовки и рассмотрения на заседании правительства проекта государственного бюджета на 2008 год. Президент выразил желание принять участие в этом заседании. Поэтому сегодняшнее заседание перенесено на среду”. – сказала М.СОРОКА.

По ее словам, аккредитация журналистов остается действительной на заседание правительства 26 декабря.