Политолог прокомментировал создание двух "евромайданов"

13:57, 26 ноября 2013
Политика
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Нежелание лидеров оппозиционных сил отказываться от партийной символики во время «евромайдана» является их стратегической ошибкой, которая может привести к маргинализации протестного движения.

Оппозиционеры не смогли усмирить свою гордыню

Об этом заявил руководитель Аналитической группы им. Григория Сковороды Валерий Кучерук.

«Оппозиционеры не смогли усмирить свою гордыню, хотя бы на несколько дней забыть о выборах и отказаться от партийных флагов, что может привести к маргинализации протестного движения, – подчеркнул он. – Люди вышли на улицы не за политиков, а за идею, которая не имеет ничего общего с интересами оппозиционных вождей».

По словам эксперта, еще одной ошибкой оппозиционеров стало создание двух «евромайданов», что само по себе является нонсенсом. «Интересно, кому пришла в голову светлая мысль организовать второй «евромайдан» на Европейской площади при уже существующем первом? Неужели непонятно, что подобная распорошенность сил и демонстративное отмежевание от общественных активистов не приведет ни к чему хорошему?», – уточнил он.

Валерий Кучерук также отметил, что проявление агрессии по отношению к силовикам отталкивает от митингующих широкие массы людей.

«В этом и заключается чуть ли главное различие между нынешними событиями и Оранжевой революцией 2004 года – тогда все проходило тихо-мирно, а теперь только за два дня произошли как минимум две крупные драки с силовиками. Неспособность или нежелание оппозиционных лидеров контролировать проявление агрессии отталкивает от акции потенциальных участников», – резюмировал он.

Напомним, что в воскресенье состоялся митинг против приостановки подготовки к подписанию Соглашения с ЕС. Акцию назвали Евромайданом.

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