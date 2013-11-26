Политолог прокомментировал создание двух "евромайданов"

Об этом заявил руководитель Аналитической группы им. Григория Сковороды Валерий Кучерук.

«Оппозиционеры не смогли усмирить свою гордыню, хотя бы на несколько дней забыть о выборах и отказаться от партийных флагов, что может привести к маргинализации протестного движения, – подчеркнул он. – Люди вышли на улицы не за политиков, а за идею, которая не имеет ничего общего с интересами оппозиционных вождей».

По словам эксперта, еще одной ошибкой оппозиционеров стало создание двух «евромайданов», что само по себе является нонсенсом. «Интересно, кому пришла в голову светлая мысль организовать второй «евромайдан» на Европейской площади при уже существующем первом? Неужели непонятно, что подобная распорошенность сил и демонстративное отмежевание от общественных активистов не приведет ни к чему хорошему?», – уточнил он.

Валерий Кучерук также отметил, что проявление агрессии по отношению к силовикам отталкивает от митингующих широкие массы людей.

«В этом и заключается чуть ли главное различие между нынешними событиями и Оранжевой революцией 2004 года – тогда все проходило тихо-мирно, а теперь только за два дня произошли как минимум две крупные драки с силовиками. Неспособность или нежелание оппозиционных лидеров контролировать проявление агрессии отталкивает от акции потенциальных участников», – резюмировал он.

Напомним, что в воскресенье состоялся митинг против приостановки подготовки к подписанию Соглашения с ЕС. Акцию назвали Евромайданом.