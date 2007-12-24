Янукович устроил фуршет для журналистов

Лидер Партии регионов, глава оппозиционного правительства Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что усилить самостоятельность регионов возможно только за счет внесения изменений в Конституцию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, комментируя стратегию реформ для Украины, разработанную Партией регионов.

«Необходимо внести изменения в Конституцию, чтобы усилить самостоятельность регионов, закрепить зависимость власти от воли граждан и снять существующие противоречия между ветвями власти», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Лидер Партии регионов также считает необходимым законодательно закрепить выборность руководящего звена чиновников. «Это требование времени, и все эти изменения невозможно осуществить без судебной реформы. Необходимо на законодательном уровне обеспечить независимость судей и судов», - пояснил он.

В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что Партия регионов уже разработала проект законопроекта о внесении изменений в Конституцию. «Мы использовали опыт европейских стран. Как в Германии, где порядок и закон выше всего», - добавил он.

Лидер Партии регионов также заявил, что является сторонником создания двухпалатного парламента.

В.ЯНУКОВИЧ уточнил, что стратегия реформ состоит из пяти блоков – изменение Конституции, реформа социальной сферы и здравоохранения, реформирование промышленности, выстраивание прозрачных отношений между властью и бизнесом, а также блок о международных отношениях Украины.

По окончании пресс-конференции журналистов пригласили на фуршет, причем это приглашение было озвучено в прямом эфире трансляции пресс-конференции на 5 канале.