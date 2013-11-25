Воскресная акция была беспрецедентной по своим масштабам - эксперт

«Стоит отметить, что инициаторами акции стали журналисты, представители гражданского общества, лидеры мнений. Обращает на себя внимание тенденция протестующих дистанцироваться от внутриполитической повестки дня, в то время как оппозиционные партии пытаются присоединить протестующих к собственной повестке дня. Особого внимания заслуживает гражданская инициатива студентов львовских ВУЗов, которую поддержали преподаватели и представители местной власти», - отметил Вадим Омельченко.

Читайте также: Акции за евроинтеграцию прошли в Житомире, Ровно и Кировограде (фото)

При этом президент Института Горшенина отметил, что в случае, если инициатива львовских ВУЗов будет поддержана в Центре и на Востоке Украины, а также поддержана лидерами оппозиции, протест может приобрести характер студенческой революции.

«Такой протест сложнее локализовать. Программа, предлагаемая координаторами львовской инициативы, очень цельна, идеологически обоснована, но нуждается в поддержке.

Сейчас много обсуждается вероятность силового сценария подавления протеста. И если в случае подавления оппозиционного протеста значительная часть общества останется равнодушной или даже поддержат его, то в случае подавления студенческого движения реакция общества может быть более радикальной», - считает эксперт.