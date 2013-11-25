Воскресная акция была беспрецедентной по своим масштабам - эксперт
Воскресная акция была беспрецедентной по своим масштабам в истории Украины. Об этом в своем комментарии заявил президент Института Горшенина Вадим Омельченко.
«Стоит отметить, что инициаторами акции стали журналисты, представители гражданского общества, лидеры мнений. Обращает на себя внимание тенденция протестующих дистанцироваться от внутриполитической повестки дня, в то время как оппозиционные партии пытаются присоединить протестующих к собственной повестке дня. Особого внимания заслуживает гражданская инициатива студентов львовских ВУЗов, которую поддержали преподаватели и представители местной власти», - отметил Вадим Омельченко.
Читайте также: Акции за евроинтеграцию прошли в Житомире, Ровно и Кировограде (фото)
При этом президент Института Горшенина отметил, что в случае, если инициатива львовских ВУЗов будет поддержана в Центре и на Востоке Украины, а также поддержана лидерами оппозиции, протест может приобрести характер студенческой революции.
«Такой протест сложнее локализовать. Программа, предлагаемая координаторами львовской инициативы, очень цельна, идеологически обоснована, но нуждается в поддержке.
Сейчас много обсуждается вероятность силового сценария подавления протеста. И если в случае подавления оппозиционного протеста значительная часть общества останется равнодушной или даже поддержат его, то в случае подавления студенческого движения реакция общества может быть более радикальной», - считает эксперт.