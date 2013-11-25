В Киеве "Беркут" разгоняет участников Евромайдана

В частности, об этом сообщает на странице в Твиттере в режиме онлайн видеорепортажа с места происшествия представитель ВО Свобода Александр Аронец.

На видео можно увидеть, как несколько Десякам бойцов "Беркута" начали штурм палаточного городка возле Украинского дома.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе лидера общественного движения "Третья республика" Юрия Луценко экс-министр внутренних дел прибыл на место столкновений вместе с Арсением Яценюком.

"Беркут сметает все на своем пути!" - Написал в своем Твиттере экс-министр МВД Юрий Луценко.

В свою очередь в Государственной исполнительной службе сообщили, что на место происшествия также прибыли (или должны прибыть) работники исполнительной службы, чтобы сообщить участникам акции о запрете суда устанавливать палатки.

Зато участники акции во главе с нардепом Андреем Парубием начали оказывать сопротивление работникам службы и правоохранителям.