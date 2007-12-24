Сегодня Ющенко представит трех министров

Сегодня в 15.00 в здании Министерства обороны (пр. Воздухофлотский, 6) Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО представит министра обороны Юрия ЕХАНУРОВА.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в 15.45 в здании Министерства внутренних дел (ул. Богомольца, 10) В.ЮЩЕНКО представит министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

В 16.30 в здании Министерства юстиции (пер. Рыльского, 13) Президент представит министра юстиции Николая ОНИЩУКА.

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