”Газпром” пугает Европу газовым кризисом из-за Тимошенко

Российский газовый монополист ОАО «Газпром» считает, что заявление лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО о пересмотре газовых соглашений с Россией – «это очередной тревожный звонок для европейских стран». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОАО «Газпром» со ссылкой на слова официального представителя «Газпрома» Сергея КУПРИЯНОВА.

«Заявление Юлии Тимошенко о пересмотре газовых соглашений с Россией, - это очередной тревожный звонок для европейских стран. Напомню, что подписанные в январе соглашения включают и транзитный договор, на основе которого российский газ поступает в Европу. Реализация прозвучавших сегодня на Украине угроз - это путь к новому газовому кризису», - цитирует пресс-служба С.КУПРИЯНОВА.

При этом он добавил, что «проблема украинского транзита - это наша общая проблема - России и Европы. Укрепление и развитие партнерских отношений с европейскими странами, энергодиалог с Евросоюзом и реализация совместной стратегии диверсификации маршрутов поставки газа - в этом мы видим решение проблемы».

Как сообщал УНИАН, сегодня Ю.ТИМОШЕНКО подтвердила, что в должности премьер-министра Украины будет требовать пересмотра газовых соглашений. «Все соглашения о поставках в Украину газа сегодня требуют дополнительной глубокой ревизии, пересмотра и построения в дружественном режиме новых договорных отношений с Россией и Туркменистаном», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО в перерыве заседания парламента.

Напомним, 4 января 2006 года НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» достигли договоренности о поставках российского газа в Украину, согласно которой Украина будет покупать российский газ по цене 95 долларов за 1 тысячу кубометров у компании «РосУкрЭнерго». В свою очередь «РосУкрЭнерго» покупает российский газ у «Газпрома» по цене 230 долларов за 1 тысячу кубометров. Высокая цена российского газа для «РосУкрЭнерго» компенсируется более низкой стоимостью газа из Средней Азии. При этом транзитная ставка за транзит российского газа в Европу увеличивается с 1,09, как это было раньше, до 1,6 долларов.

2 февраля НАК «Нафтогаз Украины» и «РосУкрЭнерго» создали совместное предприятие ЗАО «УкрГаз-Энерго» для поставок газа в Украину. ЗАО «УкрГаз-Энерго» и компания «РосУкрЭнерго» подписали 5-летний контракт о поставках среднеазиатского и российского природного газа в Украину по цене 95 дол. за тысячу кубометров.

В декабре 2005 года Украина и Турменистан подписали межправительственный договор на поставку в 2006 году 40 млрд. куб. м туркменского газа в Украину, но поставок до сих пор не проводилось.

Ю.ТИМОШЕНКО неоднократно заявляла о намерении после парламентских выборов в Украине пересмотреть газовое соглашение с Россией.