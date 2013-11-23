Украина не отказывается от сотрудничества с МВФ – Азаров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире программы Шустер live на телеканале «Интер».

«Мы разве отказываемся от сотрудничества с Международным валютным фондом? В 2010 год, когда мы приняли пустую казну, мы пошли на условия (МВФ – УНИАН). Это повышение тарифов на газ и проведение пенсионной реформы. Вторым этапом стало приведение всех жилищно-коммунальных услуг в их реальную стоимость», - сказал он.

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Азаров подчеркнул, что «дают деньги не тому, кто в них нуждается, а тому, у кого они есть».

«Поэтому, как бы не сложилась ситуация в стране, мы выживем, мы найдем решения. Но мы никогда не пойдем на неприемлемые для нас условия… Как нам не будет тяжело, мы найдем возможность не перекладывать на наших людей бремя этих обязательств», - подчеркнул Азаров.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабмин принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

Соглашение предварительно планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.